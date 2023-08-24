محلل اقتصادي: المملكة عملاق الطاقة العالمي وانضمامها لـ بريكس إضافة كبيرة

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي، طلعت حافظ، إن دعوة المملكة العربية السعودية للانضمام في عملية توسيع دول كتلة "بريكس"؛ بمثابة إضافة كبيرة بما تحويه المملكة من مزايا اقتصادية وتجارية متعددة.

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وأوضح حافظ، في مقابلة مع "الإخبارية"، اليوم الخميس، أن وجود المملكة ضمن تجمع دول "بريكس" الذي يضم ربع اقتصاد العالم سيضيف له أكثر من ترليون دولار، مشيرًا إلى أن المملكة تمثل بنك الطاقة العالمي باحتياطيات 267 مليار برميل نفط، ما يمثل 19% من احتياطيات النفط العالمي، فضلًا عن مساهمتها بنسبة 12% من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط، ونسبة 20% من تسويق النفط العالمي.

فيديو | الكاتب الاقتصادي طلعت حافظ: إضافة المملكة إلى "بريكس" ستكون كبيرة بما تحويه من مزايا اقتصادية وتجارية وطاقاوية متعددة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/KLxyaZfeeJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 24, 2023

وتابع أن حجم تجارة المملكة البينية مع دول العالم في 2021 تجاوز 2 ترليون ريال، اتجه النصيب الأكبر منها إلى الشرق وبالتحديد إلى الهند والصين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين ارتفع بنسبة 30% ليصل إلى 400 مليار ريال.

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وبين الكاتب والمحلل الاقتصادي، طلعت حافظ، أن حجم التجارة البينية بين المملكة ودول بريكس بالشرق الأقصى وصلت إلى 160 مليار في 2021 مقارنة بـ 70 مليار في 2017.

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