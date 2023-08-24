“الشؤون الإسلامية” تعتمد دليل مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اعتماد الدليل التنظيمي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تنظمها الوزارة -ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية- برعاية كريمة من خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود، وتقام في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، في دورتها الثالثة والأربعين لهذا العام بمشاركة 166 متسابقًا من 117 دولة.

وحدَّد الدليل التنظيمي للمسابقة عددًا من الأهداف؛ تتضمن تشجيع أبناء المسلمين للإقبال على كتاب الله -عزَّ وجلَّ- حفظًا وفهمًا وأداءً وتدبرًا، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حَفَظَةِ كتاب الله تعالى في دول العالم، وربط الناشئة بالقرآن الكريم، وتحقيق عناية المملكة بالقرآن الكريم وتعليمه.

خمس فروع لجميع الأعمار بالمسابقة

وتتضمَّن المسابقة خمسة فروع لجميع الأعمار، حيث إن الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير "روايةً ودرايةً"، فيما يضم الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملًا، أما الفرع الثالث فيتضمَّن حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الرابع يضم حفظ خمسة عشر جزءًا متتاليًا، مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية، مع حسن الأداء والتجويد.

فيما أوضح الدليل أن الجوائز للفروع الخمسة يتم باختيار ثلاثة متسابقين من الفرعين الأول والثاني، إذْ سيكون مجموع جوائزها : 2.175.000ريالٍ، بينما يتم اختيار خمسة فائزين لبقية الفروع، وسيكون مجموع جوائزها: 1.825.000ريالٍ، حيث يكون إجمالي مجموع جوائز الفائزين: 4.000.000 ريالٍ.

وحدَّد الدليل التنظيمي مواعيد المسابقة، حيث ستنطلق فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة يوم غد الجمعة 9 / 2 / 1445هـ في مقر إقامة المتسابقين، فيما تبدأ التصفيات النهائية بعد غد السبت لمدة ستة أيام، على فترتين يوميًّا، في رحاب المسجد الحرام، وسيكون الحفل الختامي يوم الأربعاء

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