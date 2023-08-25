“الصحة العالمية”: رصد متحور جديد لـ”كورونا” في 6 دول

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من ظهور إحدى سلالات كوفيد-19 شديدة التحور وتحمل اسم (بي.إيه.2.86) في عدة دول، منها الدنمارك التي رُصد فيها المتحور الجديد لأول مرة.

وضمت قائمة الدول التي رصد فيها المتحور الجديد بالإضافة إلى الدنمارك: سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

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ورُصد المتحور الجديد في عدد من الدول لدى مرضى تظهر عليهم أعراض الإصابة وفي الفحوصات التقليدية في المطارات وفي عينات من مياه الصرف.

ويُعد (بي.إيه.2.86) أحد متحورات أوميكرون، وله أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من هيكل الفيروس مقارنة بالمتحور (إكس.بي.بي.1.5) الأكثر انتشاراً عام 2023، حيث لا تمنع اللقاحات تجدد الإصابة لكنها تمنع اشتداد المرض والوفاة بسببه.