نجل ترامب يحول صورة والده الجنائية إلى علامة تجارية 

وبدأ جونيور ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في استغلال القضية التي اتهم فيها والده بجورجيا وقيام السلطات الأمنية بالتقاط صورة جنائية له في سجن مقاطعة فولتن بولاية جورجيا، باستغلال تلك الصورة وتحويلها إلى علامة تجارية، يربح من خلالها الأموال والتبرع بها لصالح صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون .

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ونشر نجل ترامب على حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا" تغريدة مرفوقة بصورة، تظهر موقعا للتجارة الإلكترونية، يعرض من خلال الموقع سلعًا مختلفة مطبوع عليها صورة ترامب الجنائية، هذه السلع متنوعة ما بين أكواب وملابس وغيرها.

وعلّق نجل ترامب على الصورة قائلا:"سلع ترمب لتوضيح الأمر، سيتم التبرع بجميع الأرباح من هذا المتجر الإلكتروني إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نشهده أمامنا، وعلى عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من هذا ولكني سأفعل ما بوسعي للمساعدة".

https://twitter.com/DonaldJTrumpJr/status/1694892935077040387?s=20

ونشرت، مساء الخميس، صورة جنائية لترامب التقطت داخل السجن خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأمريكي السابق بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر، وهذه الصورة التي ظهر فيها ترامب ستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.