الجمارك تُحبط محاولة تهريب 143 ألف حبة “كبتاجون” مخبأة في إحدى الشاحنات

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، محاولة لتهريب 143 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

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وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في أسفل أرضية الشاحنة.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي 00966114208417، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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