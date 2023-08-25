الجيش الليبي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة على الحدود الجنوبية

أعلن الجيش الليبي اليوم الجمعة، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة محددة الأهداف لتأمين الحدود الجنوبية.

وفي بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة، أعلنت أن وحدات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية واسعة و محددة الأهداف لتأمين الحدود الجنوبية.

وأوضحت القيادة العامة، أن دول جنوب الصحراء تمر بمرحلة توترات سياسية وأمنية واسعة أدت إلى ضعف سيطرتها على حدودها البرية، ما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح.

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وقالت القيادة العامة، إنه من منطلق واجبنا القانوني والوطني حماية بلادنا وشعبنا والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي، مشيرة إلى أنها لن تسمح بأن تكون ليبيا منطلقًا لأي جماعات او تشكيلات مسلحة تشكل تهديدا على دول الجوار.

وأردفت القيادة العامة، نؤكد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الصديقة الداخلية و مشاكلها السياسية.

وأتمت القيادة بيانها: بأنّ "العملية العسكرية يشارك فيها نخبة من قواتكم المسلحة الليبية برًا و جوًا و لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها".