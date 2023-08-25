حارس ميسي الشخصي.. جندي أمريكي سابق يرافق “البرغوث” داخل الملعب وخارجه

داخل أرضية الملعب وخارجه، يرافق ياسين تشويكو، الجندي الأمريكي السابق، النجم الأرجنتيني ليو ميسي، الذي يلعب ضمن صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ديفيد بيكهام أحد ملاك إنتر ميامي، هو الذي اختار "تشويكو" شخصيا لمرافقة ميسي وعائلته خلال فترة تواجده بالولايات المتحدة، بحسب صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية.

وأوضحت الصحيفة أن تشويكو هو أحد الجنود الذين أرسلوا للقتال مع الجيش الأمريكي في عدة مهام عسكرية خارج الولايات المتحدة، خاصة في العراق وأفغانستان.

يعد تشويكو متخصصاً في الفنون القتالية، خاصة الملاكمة والتايكوندو، حيث سبق أن شارك في بعض بطولات الملاكمة.

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ويمتلك تشويكو أكثر من 100 ألف متابع على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، علماً بأنه من المهام الرئيسية الموكلة له حاليا، حماية ميسي، خاصة من أي عمليات اقتحام تحدث لملاعب المباريات التي تشهد تواجد ميسي، كون الكثير من الجماهير تريد التقاط الصور مع "البرغوث" داخل المستطيل الأخضر.

ولا تقتصر العلاقة بين تشويكو وميسي على أرض الملعب فقط، حيث أن ياسين يقوم بمرافقة ميسي بداية من حافلة الفريق إلى غرفة خلع الملابس إلى الانتظار عند مدخل حافلة النادي لضمان المرور الآمن للنجم الأرجنتيني.