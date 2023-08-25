متحدث “الزكاة والضريبة”: الهيئة تقف بالمرصاد لكل محاولات التهريب

قال المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، إن الهيئة تعمل على استراتيجية تقوم على حماية الوطن وتعزيز الأمن وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية كافة، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ضبط 143 ألف حبة كبتاجون

وكشف الحربي خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة النهار"، عبر قناة "الإخبارية"، اليوم الجمعة، عن تمكن الهيئة من إحباط محاولة تهريب 143 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

وأكد أن المنافذ الجمركية في المملكة على استعداد تام وبالمرصاد لكل محاولات التهريب مهما تعددت أساليبها وأشكالها، مشيرًا إلى أن المنافذ كافة تحتوي على تقنيات أمنية عالية، إضافة إلى الكوادر البشرية المدربة.

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