الصليب الأحمر يتسلم 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري قبل 4 سنوات

أعلنت النيابة العامة في منطقة لوسيرن السويسرية، الجمعة، تسليم 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري قبل نحو أربع سنوات إلى الصليب الأحمر.

جاء ذلك بعد فشل الجهود في العثور على صاحب ذلك الكنز.

ووفقًا لبيان مكتب المدعي العام الإقليمي، عثرت مضيفة قطار، في أكتوبر 2019، على طرد خلال رحلة متجهة من سانت غالن إلى لوسيرن.

ومن بين الملصقات الموجودة على العبوة عبارة "مقتنيات ثمينة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر" التي مقرها في مدينة جنيف السويسرية.

وأضاف البيان أن "الطرد كان يحتوي على 120 سبيكة ذهبية عليها شعار وأرقام تسلسلية"، موضحًا أن الوزن الإجمالي للذهب المخبأ بلغ 3,7 كيلوغرامات.

وتابع البيان "على الرغم من التحقيقات المكثفة، لم يتم تحديد مالك سبائك الذهب".

ووفقًا للنيابة العامة في لوسيرن التي أغلقت التحقيقات في القضية، فإنه "لا علاقة (لهذه السبائك) بجريمة ملكية محتملة".

واختتم البيان "بما أن الذهب كان في طرد موجه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيمكن الافتراض أن المالك المجهول أراد تسليم الذهب إلى هذه المنظمة. وبالتالي، تم تسليم الكميات المكتشفة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنها لم تتسلم الذهب بعد، لكنها تعتزم بيع السبائك للمساعدة في تمويل عملياتها في جميع أنحاء العالم في الأماكن المتضررة من العنف والصراع.

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وقالت اللجنة في بيان "إننا نعرب عن تقديرنا لهذه المساهمة السخية للجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي ستلعب دورا حيويا في استمرار عملياتنا الإنسانية العالمية".

وأضافت "سيساهم التبرع بشكل كبير في تمويل عمليات اللجنة الدولية في جميع أنحاء العالم المخصصة لحماية ومساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً المتضررين من الحرب والعنف".