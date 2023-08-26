بينها مرسيدس ولامبورغيني.. شاحنة تحمل سيارات فارهة تنقلب على إحدى الطرق البريطانية

شهدت إحدى الطرق البريطانية حادثًا مأساويًا، حيث انقلبت شاحنة نقل تحمل 9 سيارات فاخرة على طريق مزدوج مزدحم، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السيارات الـ9 المتضررة في الحادث شملت طرازات تابعة لشركات مرسيدس وأستون مارتن وبي إم دبليو ولامبورغيني.

وأوضحت الصحيفة أنه تم استدعاء شرطة كينت بعد أن انقلبت شاحنة النقل على جزء من الطريق السريع A20 بالقرب من فارنينغهام، في كينت.

وبالفحص، تبين أن سائق الشاحنة أصيب إصابات طفيفة، وقد أغلقت الشرطة الطريق لحين سحب السيارات المتضررة.

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ولم تورد الصحيفة القيمة الفعلية المقدرة لتلك السيارات الفارهة، أو تكلفة إصلاحها.