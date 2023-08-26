 اعتقال مواطن روسي وزوجته بتهمة التجسس لإسرائيل في لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية، أن المواطن الروسي وزوجته المتهمين بالتجسس لإسرائيل في لبنان، كانت مهمتهما الأساسية، رصد مواقع حيوية لحزب الله اللبناني.

وأفادت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، بأن شبكة الموساد التي أعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ،عن توقيفها في مطار رفيق الحريري الدولي، والمؤلفة من شخصين كانت مهمتها إجراء رصد للمواقع الحساسة والاساسية لـ "حزب الله"، وتحديد إحداثيات كاملة عنها.

وأعلنت السلطات اللبنانية، إلقاء القبض على مواطن روسي وزوجته بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وحسب ما كشفت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، فقد أوقف جهاز الأمن العام، مواطناً روسياً وزوجته أثناء محاولة خروجهما من لبنان عبر مطار بيروت الدولي.

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وأضافت السلطات اللبنانية، أن الموقوف زار لبنان في أيام عاشوراء الماضية، وكان يتجوّل في بعض أحياء الضاحية الجنوبية، وعند الاشتباه به، تمّت ملاحقته، وعندها عمد الأمن العام إلى تتبّع اتصالاته ومكان إقامته في أحد الفنادق، وعند محاولته الخروج من لبنان جرى توقيفه.

وتفيد المعلومات حسب صحيفة (الأخبار)، بأن المواطن الروسي أقرّ بأنه تم تجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية منذ وقت غير قصير، وأنه تلقى تعليمات بالتوجه الى لبنان، وجرى تزويده بخرائط تخصّ أمكنة وتجمعات ومنشآت عائدة لـ (حزب الله)، وطلب اليه الذهاب الى تلك العناوين وتفقّدها وتصويرها إن أمكن.

وقد جرى التواصل بين الأمن العام والسفارة الروسية في بيروت، لإطلاعها على طبيعة التوقيف، قبل أن تتم إحالته مع محاضر التحقيق إلى القضاء العسكري للادّعاء عليه.

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