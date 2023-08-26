استمرار حرائق الغابات في اليونان

لا تزال اليونان تعاني من حرائق الغابات المستمرة، والتي اجتاحت أجزاء كبيرة من البلاد، إلّا أنّ احتمالية هطول الأمطار خلال الساعات القادمة، جعل البعض يحمل بعض الأمل من أن تهدأ تلك الحرائق المشتعلة.

وتركز السلطات اليونانية حاليا على مناطق شمال شرق البلاد، تحديدًا في منطقة إيفروس بالقرب من الحدود مع تركيا، حيث اندلع قبل ثمانية أيام حريق غابات أججته الحرارة المرتفعة، مما أسهم في انتشاره سريعا.

ومن جانبه وصف وزير يوناني المسؤولين بأنهم "حثالة متعمدة" بعد اعتقال 79 شخصًا بسبب الحرائق، قائلاً" ليس لدينا أزمة مناخية... لدينا أزمة مثيري الحرائق".

اقرأ المزيد

الهند تشدد القيود على صادرات الأرز وتهدد الأسعار العالمية

Greece minister has labelled those responsible as “ARSONIST SCUM” after a staggering 79 were arrested over the fires… We don’t have a climate crisis… we have an arsonists crisis pic.twitter.com/0CRHLvZCNq — Pelham (@Resist_05) August 25, 2023

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن النيران اشتعلت في مساحة نحو 74 ألف هكتار بالمنطقة، 13 ألف منها في متنزه داديا الوطني وحده. ووصفت المفوضية الأوروبية الحريق بأنه الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وعثرت جهات الإنقاذ، يوم الثلاثاء الماضي، على 18 جثة متفحمة يعتقد أنها لمهاجرين في إيفروس، إلى جانب جثتين أخريين أمس الجمعة.

كما ألقى الحريق السريع الانتشار بظلاله على النظام البيئي الطبيعي.

وأشار علماء الطيور إلى أن الحريق طال غابة الصنوبر القديمة التي توفر موقع تعشيش للفرائس والجوارح من الطيور، مما أثر على الكثير من الطيور.

اقرأ المزيد

اعتقال روسي وزوجته في لبنان بتهمة التجسس لصالح إسرائيل