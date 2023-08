استمرار حرائق الغابات في اليونان

وتركز السلطات اليونانية حاليا على مناطق شمال شرق البلاد، تحديدًا في منطقة إيفروس بالقرب من الحدود مع تركيا، حيث اندلع قبل ثمانية أيام حريق غابات أججته الحرارة المرتفعة، مما أسهم في انتشاره سريعا.

ومن جانبه وصف وزير يوناني المسؤولين بأنهم "حثالة متعمدة" بعد اعتقال 79 شخصًا بسبب الحرائق، قائلاً" ليس لدينا أزمة مناخية... لدينا أزمة مثيري الحرائق".

