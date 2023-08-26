أكثر من 14 مليون لاجئ أوكراني فروا إلى بولندا منذ بداية الحرب

ارتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين في بولندا، السبت، إلى أكثر من 14.97 مليون لاجئ، بعد وصول نحو 32 ألفا و700 لاجئ في الـ24 ساعة الماضية، حسب وكالة حرس الحدود البولندية.

عودة أكثر من 13.23 مليون شخص

في الوقت نفسه، نقل راديو بولندا أن نحو 32 ألفا و100 أوكراني غادروا بولندا يوم الجمعة عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ أكثر من 13.23 مليون شخص.

كانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

اقرأ أيضًا.. بولندا: تحركات فاغنر على حدودنا تمثل خطرًا على استقرار الجناح الشرقي للناتو