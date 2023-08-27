بساتين الفواكه الموسمية.. إحدى عناصر الجذب السياحي بـ عسير

تشتهر منطقة عسير ببساتين الفواكه الموسمية، والتي تمثل إحدى العوامل الرئيسة الجاذبة للسياح نظير ما تتميز به من تنوع وجودة عالية وطعم لذيذ.

وضخت مزارع الفواكه في محافظات ومراكز منطقة عسير هذا العام كميات كبيرة ووفيرة خاصة فواكه التين، والرمان، والعنب، والفركس، والمشمش، والتوت، والبخارة، والتين الشوكي، والجوافة، زادت من نسبة المبيعات في الأسواق وفي المواقع المخصصة للبيع في المتنزهات وعلى الطرق السياحية والرئيسة.

وازدادت رقعة مزارع الفواكه على ضفاف الأودية وفي المرتفعات الجبلية والقرى المتناثرة في محافظات منطقة عسير خاصة مدينة أبها، ومحافظات سراة عبيدة، وظهران الجنوب، والحرجة، وأحد رفيدة، وتنومة، ومراكز بلحمر وبلسمر والفرشة، والتي تعد أهم المواقع المنتجة لهذه الفواكه اللذيذة خاصة الرمان، والتين، والعنب، والفركس، والبخارة، ذات المذاق اللذيذ، نظرًا للتربة الخصبة وتوفر كميات كبيرة من المياه، والطقس المعتدل على مدار العام، والخبرة التي يمتلكها المزارعين من أبناء هذه المنطقة، والدعم غير المحدود من قبل الحكومة الرشيدة من تقديم الخدمات والقروض والإرشادات، وأيضًا تسويق هذه المنتجات في أسواق المنطقة وخارجها، مما شجع وعزز عملية الاستثمار في هذه المنتجات الهامة من قبل الشركات المتخصصة

وتزامن ذلك مع إقامة مهرجانات لبعض الفواكه خاصة الرمان، والتين، والعنب، في عددٍ من محافظات منطقة عسير خلال فترة الصيف حيث تستقبل المنطقة السياح و المصطافين الذين يقبلون على ارتياد مزارع وبساتين الفواكه الموسمية والتنقل بينها ويتلذذون بمذاقها وحلاوة طعمها، وشراء كميات من هذه الفاكهة كهدايا عند عودتهم إلى منازلهم ومقار سكنهم، خاصة القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.