حرس الحدود يحبط تهريب 54 كيلوجراما من “الحشيش” في جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، الأحد، تهريب 54 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

في السياق، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالِفَين لنظام أمن الحدود لتهريبهما 198 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الريث، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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