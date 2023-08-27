أنباء سارة في الهلال قبل مواجهة الاتحاد

تلقى الجهاز الفني لنادي لهلال بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس، أخبارًا سارة قبل مواجهة الاتحاد المرتقبة.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتحاد، الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

وشارك النجم البرازيلي نيمار المنضم حديثًا لصفوف الزعيم في جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يعود ويكمل برنامجه التأهيلي.

وطالب جيسوس من الجهاز الطبي والمعد البدني، بسرعة تجهيز النجم البرازيلي لمواجهة الاتحاد، المقررة بعد 5 أيام.

منا تعافي المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، من الإصابة التي أبعدته عن مواجهات الزعيم الثلاث في الدوري أمام أبها، الفيحاء والرائد.

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ومنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لعودة اللاعب السنغالي، حيث سيكون جاهزا لمباراة الاتحاد، لكن لا يرغب جيسوس في الزج باللاعب خلال مباراة الاتفاق غدا الإثنين، حتى تكتمل لياقته.

وعانى كوليبالي من تمزُّق في عضلة الفخذ الخلفية، في مواجهة نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية أمام النصر قبل أسبوعين.