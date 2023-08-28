الهلال ينتصر على الاتفاق تحت أنظار مانشيني

تحت أنظار الإيطالي روبرتو مانشيني المدرب الجديد للمنتخب السعودي فاز الهلال 2-صفر على ضيفه الاتفاق.

وفي شوط أول من طرف واحد، افتتح المهاجم البرازيلي مالكوم التسجيل للهلال في الدقيقة 24 بتسديدة رائعة من داخل المنطقة بعدما هيأ له الصربي ألكسندر ميتروفيتش الكرة بالرأس. واحتسب الهدف بعد مراجعة لحكم الفيديو المساعد.

ولاحت فرصة خطيرة لروبن كوايسون لإدراك التعادل قبل أن يحتسب الحكم تسللا ضده.

وضاعف سالم الدوسري النتيجة للهلال بتسديدة بهلوانية مباشرة في الدقيقة 41.

وسجل عبد الله الحمدان هدفا بالرأس للهلال في الدقيقة 90 ألغاه الحكم بسبب التسلل.

ورفع الهلال رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الاتفاق عند سبع نقاط في المركز الخامس.

اقرأ أيضا:

الاتحاد يسحق الوحدة بثلاثيةفي دوري روشن