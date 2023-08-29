ديوان المظالم يعلن تحديث خدمات منصة “معين”

أعلن ديوان المظالم، البدء في التحديثات المرحلية لمنصة معين الرقمية، بداية من الهيكل الجديد للمنصة ومحتوياتها، بالإضافة إلى الشكل العام للمنصة من حيث تصاميم الأيقونات والصفحات ومحتويات المنصة المعلوماتية والخدمية، وراعى التحديثُ الجديد للمنصة المتطلباتِ التي تُسهم في تحسين تجربة المستفيد وتجويد الخدمات الرقمية للمنصة.

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وتَضَمنت تحديثاتُ المرحلة الأولى عددًا من التغيرات؛ أبرزها اختصار خطوات خدمة تقديم الدعوى إلى نموذج معلومات أقل بـ50% من خطوات النموذج السابق؛ تعزيزًا لاستجلاب المعلومات من خلال الربط التقني؛ ليكون تقديمها عبر المنصة من خلال 4 خطوات فقط، وباختصار زمني يتجاوز 70%، إضافة إلى إيضاح خطوات استخدام المنصة عبر نشر شروحات الخدمات من خلال أيقونة الخدمة، وتوحيد عدد من الخدمات وتبسيط إجراءاتها؛ بهدف تيسير خدمات المنصة وتحسين تجربة المستفيد.