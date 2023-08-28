المركزي السعودي وديوان المظالم يوقعان اتفاقية الربط الإلكتروني عبر “تنفيذ”

شهد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن بن محمد السياري، ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين الجهتين عبر برنامج "تنفيذ".

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وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، حيث يسعى المركزي من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

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وأعرب محافظ البنك المركزي السعودي، عن تقديره لرئيس ديوان المظالم، وكذلك فرق العمل من الديوان والبنك لدورهم الفعّال في الإسهام بتحقيق التعاون والتكامل بين الجهتين، من خلال استفادة الديوان من برنامج "تنفيذ".

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