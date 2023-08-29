قنصلية المملكة في هيوستن تدعو المواطنين في فلوريدا للحذر من العاصفة المدارية “إيداليا”

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن الأمريكية، اليوم الثلاثاء المواطنين المتواجدين في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى توخي الحيطة والحذر، ومتابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات وإرشادات خاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية.

وأوضحت قنصلية المملكة في تغريدة عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن هذا التنبيه جاء إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن العاصفة الاستوائية "إيداليا" والتوقعات الجوية حيال تأثيرها.

وأتاحت القنصلية أرقامًا هاتفية للتواصل معها في حال الضرورة والطوارئ وهي (2819178658)، (2819178305)، (2818890570).

هذا واشتدت قوة العاصفة المدارية "إيداليا" لدى عبورها فوق الطرف الغربي لكوبا أمس وواصلت طريقها نحو ساحل فلوريدا المطل على الخليج وسط توقعات الأرصاد بأن تصبح إعصاراً في أي وقت.

وحذّر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من أن العاصفة، المرجح أن تصل إلى اليابسة بدرجة إعصار بحلول غدًا الأربعاء.

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