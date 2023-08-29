معسكر نيوكاسل.. المهمة الأولى لـ مانشيني مع الأخضر

يستهل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مشواره مع المنتخب السعودي الأول بالمعسكر الإعدادي القادم الذي سيقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي سيقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" بمعسكره الذي سيقام خلال الفترة من 3 إلى 12 سبتمبر الجاري مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر.

وستكون المباراة الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية في الثاني عشر من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على " ملعب سانت جيمس بارك" الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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ووقّع المدرب الإيطالي، الاثنين، في الرياض عقد تدريبه للأخضر مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل يتولى بموجبه الإشراف الفني على المنتخب حتى عام 2027.