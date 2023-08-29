التونسية أنس جابر تعبر للدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس للسيدات

نجحت التونسية أنس جابر في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للسيدات.

وفازت "أنس" في الدور الأول على الكولومبية كاميلا أوسوريو 7 / 5 و7 / 6.

واحتاجت اللاعبة التونسية لساعتين ودقيقتين للتغلب على أوسوريو.

وقالت جابر في مقابلة، نشرها الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات :" نعم، لم تكن مباراة سهلة. كاميلا تلعب بشكل مذهل. وأنا لم أقدم أفضل مستوياتي اليوم".

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وتلتقي جابر في الدور الثاني، بعد غد الخميس، مع التشيكية الشابة ليندا نوسوكوفا التي تغلبت على الأمريكية ماديسون برينجل 6 / 2 و6 / 1.