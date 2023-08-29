“الجبير” يتحدث في منتدى بليد الاستراتيجي عن أبرز تحديات الأمن العالمي

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في جلسة حوار بشأن الأمن العالمي، على هامش الدورة الثامنة عشر لمؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023م، المنعقد في مدينة بليد بجمهورية سلوفينيا.

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وتحدث الجبير، خلال الجلسة، عن أبرز تحديات الأمن العالمي، والعوامل المؤدية لحدوثها، وأهمية التعاون والحوار، وتوحيد الجهود الدولية لتحقيق المزيد من التفاهم والاستقرار، وتعزيز السلام والتنمية في العالم.