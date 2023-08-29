الأخبار المحلية

“الجبير” يتحدث في منتدى بليد الاستراتيجي عن أبرز تحديات الأمن العالمي

30 أغسطس 2023 · < 1 minutes
وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في جلسة حوار حول الأمن العالمي
وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في جلسة حوار حول الأمن العالمي

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في جلسة حوار بشأن الأمن العالمي، على هامش الدورة الثامنة عشر لمؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023م، المنعقد في مدينة بليد بجمهورية سلوفينيا.

اقرأ أيضا| شيخ الأزهر يعرب عن تقديره لجهود خادم الحرمين وولي العهد في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في جلسة حوار حول الأمن العالمي
وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في جلسة حوار حول الأمن العالمي

وتحدث الجبير، خلال الجلسة، عن أبرز تحديات الأمن العالمي، والعوامل المؤدية لحدوثها، وأهمية التعاون والحوار، وتوحيد الجهود الدولية لتحقيق المزيد من التفاهم والاستقرار، وتعزيز السلام والتنمية في العالم.

وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في جلسة حوار حول الأمن العالمي
وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في جلسة حوار حول الأمن العالمي