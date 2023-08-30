“الخربف” يطلع على التجربة التركية في الصناعات العسكرية

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، مصنع أسلسان لصناعة الإلكترونيات العسكرية، ومصنع توساش للصناعات الجوية والفضائية في العاصمة التركية أنقرة؛ للاطلاع على التجربة التركية في هذا المجال، ومناقشة سُبل التعاون مع المملكة في العديد من الصناعات وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

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واطَّلَع خلال زيارته للمصانع على أبرز ما توصَّلت له الشركات التركية في هذا المجال، والتقنيات المستخدمة في هذه الصناعات، حيث تجوّل في المصنعين، ووقف على خطوط الإنتاج وآلية العمل في هذه المصانع.

وناقش الوزير مع المسؤولين في المصنعين تعزيز التعاون مع المملكة وتبادل الخبرات في القطاع الصناعي، مشيراً إلى مستهدفات المملكة لتطوير القطاع الصناعي، وما تقدمه من حوافز وممكنات لجذب الاستثمارات النوعية للقطاع، حيث تُركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا، وتوفر فرصاً استثمارية تصل قيمتها إلى ما يقارب تريليون ريال.

يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بدأ زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية التقى في يومها الأول عدداً من المسؤولين الحكوميين والوزراء والمستثمرين الصناعيين، في لقاء نظّمه اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، كما التقى عدداً من المستثمرين، وناقش مستهدفات المملكة لتطوير قطاعي الصناعة والتعدين؛ وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.