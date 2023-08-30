السديري يبحث مع المبعوث النرويجي لعملية السلام تطورات القضية الفلسطينية

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة، اليوم الأربعاء، المبعوثة النرويجية الخاصة للسلام في الشرق الأوسط، هيلدا هارالدستاد، وسفير النرويج لدى الأردن ايسين ليندياك، والوفد المرافق لهما.

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وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

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