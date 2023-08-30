القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 33 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود، لتهريبهم 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وباشر حرس الحدود بجازان، استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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واهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]

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