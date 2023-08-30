سلة اليونان تفلت من كمين نيوزيلندا وتحجز مقعداً في الدور الثاني بالمونديال

أفلت المنتخب اليوناني من كمين نظيره النيوزيلندي، وحجز مقعده في الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة كأس العالم لكرة السلة، بالتغلب عليه 83 / 74 اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في الدور الأول للبطولة، المقامة حاليا بالفلبين واليابان وإندونيسيا.

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وبعدما حجز المنتخب الأمريكي بطاقة التأهل من هذه المجموعة إلى الدور الثاني للبطولة، كانت مباراة اليوم بين الفريقين اليوناني والنيوزيلندي فاصلة على بطاقة التأهل الثانية.

وأكمل المنتخب اليوناني بهذا عقد المتأهلين إلى الدور الثاني، بعد الفوز على نظيره النيوزيلندي في مباراة عصيبة لم تحسم إلا مع صفارة النهاية.