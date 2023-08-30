القمر العملاق الأزرق يزين سماء المملكة والعالم اليوم

يزين القمر العملاق الأزرق سماء المملكة والوطن العربي اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس.

وذكرت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيمثل القمر العملاق الثالث هذه السنة والثاني خلال شهر أغسطس لذلك يطلق عليه القمر الأزرق.

اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 سيكون القمر العملاق الأزرق في حالة اقتران مع كوكب زحل وأفضل وقت لرؤية الاقتران عند الساعه 12:10 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية. 🌟🌕 pic.twitter.com/YnVvoybPXi — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) August 30, 2023

وأوضحت: "سيكون القمر العملاق الأزرق في حالة اقتران مع كوكب زحل وأفضل وقت لرؤية الاقتران عند الساعه 12:10 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية".