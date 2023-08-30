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القمر العملاق الأزرق يزين سماء المملكة والعالم اليوم

30 أغسطس 2023 · < 1 minutes
القمر العملاق الأزرق

يزين القمر العملاق الأزرق سماء المملكة والوطن العربي اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس.

وذكرت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيمثل القمر العملاق الثالث هذه السنة والثاني خلال شهر أغسطس لذلك يطلق عليه القمر الأزرق.

وأوضحت: "سيكون القمر العملاق الأزرق في حالة اقتران مع كوكب زحل وأفضل وقت لرؤية الاقتران عند الساعه 12:10 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية".