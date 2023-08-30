الدراسة في جازان “عن بُعد” غدًا بسبب حالة الطقس

فعّلت الإدارة العامة للتعليم لمنطقة جازان الدراسة عن بُعد، عبر منصة مدرستي يوم غد الخميس، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والإدارة بعد تقارير المركز الوطني للأرصاد عن موجة الطقس السيء.

وأوضحت الإدارة، أن العملية التعليمية ستكون عبر منصة مدرستي، وأن القرار شمل مكتب تعليم وسط جازان والمدارس التابعة له، ما عدا مدارس محافظة فرسان.

أمطار متوسطة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتَيْ عسير وجازان وتزداد غزارتها يومَي الأربعاء والخميس.

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