جولة التجارة الإلكترونية تنطلق في جدة الاثنين المقبل

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في محافظة جدة، الاثنين المقبل، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية.

وتنطلق الجولة بمشاركة عدد من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، علماً بأن الجولة ستُقام في مركز دعم المنشآت بجدة خلال الفترة من 4 – 6 سبتمبر الحالي.

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وتتضمن الجولة عدة جلسات حوارية يقدمها مجموعة من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.

كما تعمل منشآت خلال الجولة على تقديم 10 ورش تدريبية في محافظة جدة، من أبرزها: الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية، والتميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، وتقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، وكذلك حلول الدفع في التجارة الإلكترونية.

ويشارك في الجولة 15 جهة من الممكنين في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود 7 مستشارين في كل من التخطيط والإستراتيجية، والعمليات والتشغيل، والمبيعات والتسويق، إضافة إلى الإقراض والتمويل.