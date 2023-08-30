هيئة النقل: لا يحق للشاحنات الأجنبية العمل بين مناطق المملكة

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، إن الشاحنات الأجنبية لا يحق لها العمل بين مناطق المملكة.

وأضاف الزويد، خلال مداخلة عبر قناة "الإخبارية"، أن الهيئة لديها آلية تنظيمية لعمل الشاحنات الأجنبية، موضحاً: "يحق لها فقط نقل البضائع إلى نقطة محددة والعودة إلى الدول القادمة منها، دون العمل بين مدن المملكة".

فيديو | متحدث النقل صالح الزويد: لا يحق للشاحنات الأجنبية العمل بين مناطق المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/zR0NxO71ok — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 30, 2023

وذكر أن ذلك القرار يعزز فرص المنافسة للناقل الوطني، ويسهم في زيادة فرص التعاون، وتقديم الخدمات إلى جميع الجهات الحكومية والخاصة وهناك تعاون كبير في هذا المجال.