اليونان تشهد أكبر حريق غابات في تاريخ الاتحاد الأوروبي

شهدت اليونان أكبر حريق غابات يسجل في تاريخ الاتحاد الأوروبي، مما يشكل أحد أكبر التحديات البيئية التي واجهها الاتحاد في الآونة الأخيرة.

وأظهرت البيانات الأولية من خدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أن الحرائق التي اندلعت في شمال شرق اليونان قد امتدت على مساحة تجاوزت 800 كيلومتر مربع خلال الـ11 يومًا الماضية، حيث يعمل المئات من رجال الإطفاء بجهود متواصلة للسيطرة على هذا الحريق المدمر، مدعومين بواسطة طائرات من الأسطول الأوروبي.

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ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أُرسلت 11 طائرة ومروحية من الأسطول الأوروبي لمساعدة اليونان في مكافحة النيران المستعرة في محمية "داديا" الوطنية في شمال مدينة ألكسندروبولي، مع 407 عناصر إطفاء.

ويملك الاتحاد الأوروبي أسطولاً يضم 24 طائرة و4 مروحيات مقدمة من الدول الأعضاء لمكافحة الحرائق في الاتحاد وفي الدول المجاورة. وجارٍ العمل على إنشاء جناح جوي مستقل بتمويل من الاتحاد الأوروبي يتكون من 12 طائرة، وسيكون جاهزاً للعمل بطاقته الكاملة بحلول عام 2030.