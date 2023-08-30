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تفعيل الدراسة «عن بٌعد» في مدارس محايل عسير

31 أغسطس 2023 · < 1 minutes
التعليم عن بعد في المملكة
التعليم عن بعد في المملكة

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، تفعّيل الدراسة «عن بٌعد»، الخميس، وذلك حرصًا على سلامة سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، بعد التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وذكرت الإدارة في تغريدة عبر تطبيق إكس، أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي لجميع المدارس.

أمطار متوسطة 

 

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتَيْ عسير وجازان وتزداد غزارتها يومَي الأربعاء والخميس.

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