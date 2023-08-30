تفعيل الدراسة «عن بٌعد» في مدارس محايل عسير

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، تفعّيل الدراسة «عن بٌعد»، الخميس، وذلك حرصًا على سلامة سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، بعد التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، وبناءً على التقارير الواردة

من المركز الوطني للأرصاد ، فقد تقرر تحويل الدراسة #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي لجميع المدارس بـ #تعليم_محايل_عسير

ليوم غدٍ الخميس الموافق 15 صفر 1445هـ. pic.twitter.com/GjRwLyuHg6 — إدارة تعليم محايل عسير (@MOE_MHR) August 30, 2023

وذكرت الإدارة في تغريدة عبر تطبيق إكس، أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي لجميع المدارس.

أمطار متوسطة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتَيْ عسير وجازان وتزداد غزارتها يومَي الأربعاء والخميس.

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