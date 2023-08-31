الجيش الأوكراني يعلن إحراز مكاسب جنوبي البلاد قرب زابوريجيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إحراز مزيد من المكاسب في الهجوم المضاد بمنطقة زابوريجيا جنوبي البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر الجيش أن الوحدات الأوكرانية تقدمت جنوب قرية روبوتين صوب منطقة نوفوبروكوبيفكا المجاورة. ويتشبث الجنود بالمواقع التي حققوها مؤخرا.

ولفت مسؤولون أوكرانيون إلى تقارير غير مؤكدة تشير إلى سيطرة القوات الأوكرانية بشرق البلاد على أراض قرب قرية فيربوفي.

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وذكر معهد دراسة الحرب الأمريكي أنه شاهد مقطعا مصورا أظهر أن بعض قوات الاستطلاع الأوكرانية قد تكون وصلت إلى ضواحي فيربوفي.

واستعاد الجيش الأوكراني مؤخرا السيطرة على قرية روبوتين بعد أسابيع من القتال. ويستهدف الجيش الأوكراني الوصول إلى بحر أزوف /نحو 90 كيلومترا من روبوتين/ وقطع طريق إمدادات كبير بين المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.