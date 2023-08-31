عروض جديدة لـ”ديزني على الجليد” في الرياض.. تعرف على المواعيد

تعود عروض "ديزني على الجليد" في العاصمة السعودية الرياض لتستقبل جمهورها من الأطفال يومي الجمعة والسبت عند الثانية ظهرًا، والسادسة مساءً، فيما تقام خلال الفترة ما بين الثلاثاء والخميس عند الخامسة عصرًا، والتاسعة مساءً.

ويتيح ديزني على الجليد لزوار فعاليات "تقويم الرياض" الاستمتاع بالعروض المتنوعة لساعتين متواصلتين تملؤهما الأحداث المسلية مع أميرات ديزني الـ7 وباقي الأصدقاء الذين يشكّلون جميعًا مجموعة من الشخصيات المحبوبة تقدّم عروضها بإتقان ضمن عوالمها الخيالية بمرافقة مؤثرات وإضاءات مبتكرة تسهم في مضاعفة المتعة وقضاء أوقات مميزة لسكان المملكة وزوارها.