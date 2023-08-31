نقل مواطنة سعودية من بولندا عبر طائرة الإخلاء الطبي بعد تعرضها لوعكة صحية

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية بولندا، مساء اليوم الخميس، عن نقل مواطنة من بولندا إلى المملكة بعد تعرضها لوعكة صحية.

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله وحرصها الدائم على مواطنيها، قامت طائرة الاخلاء الطبي السعودي اليوم الخميس وبالتنسيق مع السفارة في وارسو بنقل مواطنة سعودية بعد تعرضها لوعكة صحية في بولندا استدعت نقلها للمملكة لاستكمال علاجها.

🇸🇦 🇸🇦@KSAMOFA@modgovksa @SPAregions pic.twitter.com/6lY2qHM37q — Ambasada Arabii Saudyjskiej w Warszawie (@KSAembassyPL) August 31, 2023

وقالت سفارة السعودية في جمهورية بولندا عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم "تويتر" "إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله وحرصها الدائم على مواطنيها، قامت طائرة الاخلاء الطبي السعودي اليوم الخميس وبالتنسيق مع السفارة في وارسو بنقل مواطنة سعودية بعد تعرضها لوعكة صحية في بولندا استدعت نقلها للمملكة لاستكمال علاجها".

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