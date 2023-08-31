الاتحاد يعزز دفاعه بضم “كادش” في صفقة بـ42 مليون ريال

أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها رسمياً مع اللاعب حسن كادش، قادماً من صفوف نادي التعاون، بعد اتفاق جرى بين إدارتي الناديين على بيع المدة المتبقية من عقده مع التعاون.

ويمتدّ عقد اللاعب حسن كادش مع الاتحاد لـ3 سنوات مقبلة.

وكان كادش هدفاً رئيسياً لإدارة النادي الجداوي، لتدعيم دفاع الفريق، بعد إصابة المُدافع المصري أحمد حجازي بقَطع في الرباط الصليبي، إضافة إلى عدد من المشاركات في هذا الموسم.

اقرأ أيضاً:

الاتحاد يستهدف رقمًا تاريخيًا عبر بوابة الهلال

وكانت المفاوضات بين الطرفين قد بدأت، نهاية الموسم الماضي، إلا أن مطالب التعاون المادية أدت إلى تأخير إتمام التعاقد إلى الوقت الحالي.

وكانت إدارة الاتحاد قد استجابت لمطالب التعاون المالية في قيمة انتقال قياسية بلغت 42 مليون ريال، شاملة رسوم الانتقال والراتب السنوي للاعب.