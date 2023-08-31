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وزير الصناعة: المملكة تستهدف أن تكون شريكا لحل نقص سلاسل توريد المعادن في العالم

31 أغسطس 2023 · < 1 minutes
وزير الصناعة في لقاء مع مستثمرين أتراك
وزير الصناعة في لقاء مع مستثمرين أتراك

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، إن المملكة تستهدف أن تكون شريكًا أساسيًّا لحل نقص سلاسل توريد المعادن في العالم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي الوزير في لقاء الطاولة المستديرة للمستثمرين التي نظمتها مؤسسة DEIK التركية في إسطنبول، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال؛لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

الاستراتيجية السعودية للصناعة

وشهد اللقاء عرضًا عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تضمن أبرز المستهدفات التي تعمل على تحقيقها،بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي،وخاصة ما توفره الاستراتيجية التي تصل قيمتها لما يقارب ترليون ريال.

وأوضح أن أزمة نقص سلاسل توريد المعادن تأتي نتيجة للطلب الكبير على المعادن الحرجة المهمة في صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة وتنمية المجتمعات العالمية.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية في المملكة من الأفضل عالميًّا، حيث إن المملكة التفتت لهذا القطاع مؤخرًا وأولته الكثير من الاهتمام؛بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ودعا المستثمرين في الجمهورية التركية إلى المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يُقام سنويًّا في الرياض في شهر يناير،حيث يلتقي الخبراء وقادة التعدين من مختلف دول العالم في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض لاستكشاف الفرص الكامنة في مركز المعادن والفلزات الجديد الناشئ في أفريقيا وغرب ووسط آسيا،وبحث أوجه التعاون في استغلال هذه الفرص، الأمر الذي يترتب عليه تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات هذه المنطقة.

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