وزير الصناعة: المملكة تستهدف أن تكون شريكا لحل نقص سلاسل توريد المعادن في العالم

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، إن المملكة تستهدف أن تكون شريكًا أساسيًّا لحل نقص سلاسل توريد المعادن في العالم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي الوزير في لقاء الطاولة المستديرة للمستثمرين التي نظمتها مؤسسة DEIK التركية في إسطنبول، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال؛لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

سعدت بلقاء عدد من طلابنا المبتعثين في جمهورية تركيا، وتبادل وجهات النظر والآراء حول التعليم والتدريب وتطوير المهارات في قطاعي الصناعة والتعدين وذلك في إطار حرصنا على تعزيز التواصل المستمر بين الوزارة وشباب الوطن في الخارج، بما يسهم في استكشاف مساراتهم المهنية وتعزيزها في المستقبل pic.twitter.com/7fqKl4r4kh — بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) August 31, 2023

الاستراتيجية السعودية للصناعة

وشهد اللقاء عرضًا عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تضمن أبرز المستهدفات التي تعمل على تحقيقها،بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي،وخاصة ما توفره الاستراتيجية التي تصل قيمتها لما يقارب ترليون ريال.

وأوضح أن أزمة نقص سلاسل توريد المعادن تأتي نتيجة للطلب الكبير على المعادن الحرجة المهمة في صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة وتنمية المجتمعات العالمية.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية في المملكة من الأفضل عالميًّا، حيث إن المملكة التفتت لهذا القطاع مؤخرًا وأولته الكثير من الاهتمام؛بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ودعا المستثمرين في الجمهورية التركية إلى المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يُقام سنويًّا في الرياض في شهر يناير،حيث يلتقي الخبراء وقادة التعدين من مختلف دول العالم في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض لاستكشاف الفرص الكامنة في مركز المعادن والفلزات الجديد الناشئ في أفريقيا وغرب ووسط آسيا،وبحث أوجه التعاون في استغلال هذه الفرص، الأمر الذي يترتب عليه تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات هذه المنطقة.

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