اتحاد كرة القدم يسمح للأندية بمفاوضة اللاعبين خلال معسكرات المنتخب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعديل لائحة الاحتراف بحذف الفقرة 9 و 17 الواردة في المادتين 10 و 11 نظرًا لتداخل فترتي التسجيل الصيفية والشتوية، وتزامنها مع أيام الفيفا ومعسكر الأخضر، ولمنح الأندية حق الاستفادة من فترتي التسجيل.

وجاء بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم على النحو التالي: "نظرا لتداخل فترة التسجيل الصيفية الحالية، مع أيام الفيفا الدولية التي تشهد معسكرا للمنتخب الوطني الأول والذي يقام خلال الفترة من 3 وحتى 12 من شهر سبتمبر المقبل.. ولتداخل فترة التسجيل الشتوية للموسم الرياضي الحالي التي تبدأ في 1 يناير 2024 وتنتهي في 30 يناير 2024 مع كأس آسيا للمنتخبات المجدولة ضمن روزنامة الفيفا في الفترة الواقعة بين 12 يناير 2024 و 10 فبراير 2024 كما أن الفترة المعتمدة لانضمام اللاعبين لمنتخباتهم ستكون قبل 12 يوم من انطلاق البطولة القارية".

نظرًا لتداخل فترتي التسجيل الصيفية والشتوية، وتزامنها مع أيام الفيفا ومعسكر الأخضر، ولمنح الأندية حق الاستفادة من فترتي التسجيل. — الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر تعديل لائحة الاحتراف بحذف الفقرة 9 و 17 الواردة في المادتين 10 و 11 pic.twitter.com/8wZS8ek1JL — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) August 31, 2023

وأضاف اتحاد كرة القدم في بيانه "قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد التشاور مع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، حذف الفقرة (9) الواردة في المادة (10) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، والتي نصت على عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأندية بعد وأثناء انضمامه للمنتخبات الوطنية ، وحذف الفقرة (17) الواردة في المادة (11) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، والتي نصت على عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبات الوطنية، وفي حالة تفاوض النادي مع اللاعب المنضم إلى المنتخب الوطني يجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (2) من المادة الرابعة والستون من اللائحة"، ويأتي هذا القرار حتى يتسنى للأندية الاستفادة الكاملة من فترات التسجيل المعلنة في ظل تداخل بعض أيام الفيفا ومعسكرات المنتخبات مع فترات التسجيل وفي ظل إجراء المفاوضات وفق الواقع العملي مع وسطاء اللاعبين".

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