الرياضة في إيضاح حول صفقة تمبكتي: رئيس الشباب يملك تفويضا من أعضاء مجلس الإدارة لتوقيع العقود

علقت وزارة الرياضة، الخميس، على ماتم تداوله خلال الساعات الماضية، حول اختصاصها فيما يتعلق بمجلس إدارة نادي الشباب، وموضوع انتقال اللاعب حسان تمبكتي.

وأكدت في بيان صحفي، اليوم، أن ما يتصل بعمليات انتقال اللاعبين وتسجيلهم، يقع ضمن اختصاص لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

📄| إيضاح .. pic.twitter.com/Pcrh5DrsYM — المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة (@spokesman_mos) August 31, 2023

وفيما يتعلق بدور الوزارة واختصاصها الإشرافي المستمر على الأندية من الناحية الإدارية والمالية، قالت إنها اطلعت على محضر مجلس إدارة نادي الشباب الموقع من الأعضاء، بتاريخ 2023-08-20، وتبين قيام أعضاء المجلس بتفويض الرئيس بإبرام وتوقيع العقود مع اللاعبين والأندية، وفق أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

ونوهت إلى أن اللوائح الرياضية، كفلت للأطراف ذوي الشأن، سلوك السبل القانونية أمام اللجان والهيئات القضائية، وفق آلية واضحة.

وأكملت: "نظرا لما تم رصده مؤخرا، من طرح يتضمن تضليلا وإثارة للرأي العام، أو تشكيكا في نزاهة الإجراءات المتخذة، فإن الوزارة تؤكد في هذا الإطار أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك وفق الأنظمة وللوائح".

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