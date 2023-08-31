ليفربول في سباق مع الزمن لضم غرافينبيرخ قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية

اقترب اللاعب الهولندي ريان غرافينبيرخ من ارتداء قميص ليفربول الإنجليزي، في انتظار إتمام الاتفاق مع ناديه الألماني بايرن ميونيخ.

وقالت تقارير صحافية إن ليفربول ما زال يواصل مفاوضاته لضم اللاعب قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية، مساء الجمعة، لكن لا يوجد أي ضمان بأن الصفقة ستحدث.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن ليفربول قدَّم عرضاً قيمته 30 مليون يورو لضم اللاعب، وإن المدير الفني للريدز، الألماني يورغن كلوب، قد أقنع اللاعب بحاجته إليه.

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أما شبكة "ذا أثليتيك" الأمريكية، فأشارت إلى أن غرافينبيرخ يفضل الانتقال إلى ليفربول رغم وجود اهتمام من مانشستر يونايتد الذي يضع المغربي سفيان أمرابط أولويةً لضمه.

ويضم ليفربول الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو، وهو ما قد يدفع اللاعب للانضمام للحمر، تعويضاً لفشل الفريق في ضم الثنائي مويسيس كايسيدو وروميو لافيا، اللذين اختارا الانتقال لتشيلسي.

وولد غرافينبيرخ (21 عاماً) في العاصمة الهولندية أمستردام، ولم يعرف فريقاً في مسيرته الاحترافية سوى أياكس أمستردام الذي خاض بقميصه 103 مباريات سجل فيها 12 هدفاً، وحصد 3 ألقاب في الدوري الهولندي ومثلها في كأس هولندا، قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونيخ في الصيف الماضي مقابل 18 مليون يورو.

ولم يشارك أساسياً مع الفريق البافاري سوى في 3 مباريات الموسم الماضي، ولعب مباراة واحدة بديلاً في الموسم الحالي.