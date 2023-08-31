8 أندية تشارك في النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات لكرة الطائرة

تشارك 8 أندية في أول دوري للكرة الطائرة، علماً بأنه تم تقسيمها إلى مجموعتين.

وتقام غداً الجمعة مباراتان على صالة وزارة الرياضة بمدينة جدة، إذ يواجه الأهلي نظيره الزلفي عصراً ويلتقي النصر بالعنقاء مساء.

وتلعب مباريات المجموعة الثانية لدوري كرة الطائرة للسيدات، السبت، وذلك بمواجهتين، تجمع الأولى بين الاتحاد ونظيره القادسية، فيما يواجه الهلال نظيره الرياض.

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وقُسمت الفرق المشاركة على مجموعتين، إذ تضم الأولى كلاً من الأهلي والنصر والزلفي والعنقاء، أما المجموعة الثانية فتضم الهلال والاتحاد والقادسية والرياض.

يذكر أن المباريات تقام بنظام الدوري من دور واحد يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور النصف النهائي.

وستقام مباريات الجولة الثانية في العاصمة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر المقبل على صالة وزارة الرياضة بالرياض وذلك لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع، وكذلك تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.