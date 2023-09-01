وفاة كريم العراقي.. شاعر الكبار

توفي الشاعر كريم العراقي، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي، نبأ الوفاة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، حيث كتب: "أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبوظبي".

ولد كريم العراقي في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، عام 1955، وهو حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.

من هو كريم العراقي؟

عمل كريم العراقي معلما في مدارس بغداد لسنوات ثم عمل مشرفا متخصصا في كتابة الأوبريت المدرسي.

بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب.

حصل على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر. من أعماله، ديوان "للمطر وأم الضفيرة"، "ذات مرة"، "سالم يا عراق"، "الخنجر الذهبي"، و"الشارع المهاجر".

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