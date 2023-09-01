طائرات مسيرة تشارك في إطفاء حرائق الغابات باليونان

تشارك الطائرات المسيرة بدون طيار في إطفاء حرائق الغابات الأكبر في الاتحاد الأوروبي، التي تواصل اشتعالها بمقاطعة إفروس، والتي أسفرت عن مصرع 20 شخصًا على الأقل.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمام البرلمان، الجمعة، إن التغير المناخي يجعل الحرائق المميتة أسوأ؛ لذا ستعمل بلاده على تركيب أجهزة استشعار لدرجة حرارة الغابات في المواقع الأثرية والغابات عالية المخاطر؛ بهدف تحسين المكافحة الوقائية للحرائق، وأن بلاده ستدفع بطائرات مسيرة بدون طيار للتعامل مع حرائق، حسبما نقلت قناة "يورو نيوز".

توظيف 500 عالم غابات و1000 رجل إطفاء

وأضاف: "على الرغم من استعدادنا بصورة أحسن عن أية سنة أخرى، لكننا واجهنا مجموعة غير مسبوقة من الأحداث"، لافتًا إلى أنه سيتم توظيف نحو 500 عالم غابات و1000 رجل إطفاء إضافي قريبًا.

ويواصل اليوم المئات من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق الهائلة، بعد عمليات إجلاء إضافية جرت في وقت متأخر من الليل. فقد اندلع إجمالى 32 حريقًا جديدًا في الغابات أمس الخميس، بينما شاركت قوات الإطفاء بنشاط في مكافحة 68 حريقًا في جميع أنحاء البلاد.

وفى هذا السياق، أعلنت السلطات اليونانية أنه حتى اليوم الجمعة، تشارك في جهود مكافحة الحرائق في منطقة إيفروس شمال شرق البلاد، 129 سيارة إطفاء وطاقم مكون من 586 فردًا، و16 فريقًا من رجال الإطفاء الراجلين، تدعمهم بست طائرات إطفاء ومروحيتين.

وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية على موقعها الإلكترونى أن أطقم العمل تعمل على احتواء الحريق في منطقة إيفروس، المشتعلة لليوم الرابع عشر على التوالي.

ووفقًا لخدمة الإطفاء، فإن الحريق مشتعل حاليًا بين جيانولى وكورنوفولياس، ويبدو أن سوفلى وبروتوكليسى فى مأمن من النيران في الوقت الحالى كما تواصل فرق الإطفاء عملياتها في بارنيثا، في غرب أتيكا، وبالأخص بالقرب من قلعة فيلي.

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