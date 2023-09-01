وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن 94 عاماً

توفي الملياردير ورجل الأعمال المصري محمد الفايد، الجمعة، في بريطانيا عن عمر يناهز 94 عاماً بعد مسيرة طويلة في مجال الاقتصاد والأعمال.

وشُيّعت الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد ريجانز بارك في لندن، حسب وسائل إعلام مصرية.

وفاة "الفايد" تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ26 لرحيل نجله عماد الفايد في حادث سيارة كان يستقلها مع الأميرة ديانا أميرة ويلز الراحلة.

محمد الفايد ولد بمدينة الإسكندرية في منطقة رأس التين بشمال مصر في 27 يناير 1929، لأب بسيط كان يعمل مدرساً للغة العربية.

عمل في صغره بعدة أشغال، بينها عتال بضائع بميناء الإسكندرية، وخلال منتصف ستينيات القرن الماضي انتقل إلى المملكة المتحدة حيث جمع ثروته.

وبدأ في تكوين ثروته عندما سافر إلى السعودية، وتزوج من الكاتبة سميرة خاشقجي شقيقة رجل الأعمال السعودي المعروف عدنان خاشقجي، الذي ساعده في الدخول إلى تجارة الاستيراد بالمملكة المتحدة، فأصبح لاحقاً مسؤولاً عن ثروة سلطان بروناي وأقنعه باستثمار أمواله في إنجلترا.

يحتل الفايد المرتبة 12 في قائمة أثرياء العرب بصافي ثروة 2 مليار دولار، فيما يحتل المرتبة 1516 عالمياً، حسب تصنيف فوربس.

وكان يعيش مؤخراً بسويسرا، وهو والد دودي الفايد وكاميليا الفايد.