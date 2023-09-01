عبدالمجيد الغضبان: قصة تضحية ابن حائل لإنقاذ حياة والده

في حادثة مؤثرة تجسدت فيها قيم الحب العائلي والوفاء، تبرز قصة عبدالمجيد الغضبان، شاب في العقد الثاني من عمره من مدينة حائل. قبل زفافه بشهر، تعرض والده لإصابة بمرض الكبد الوبائي، ما استلزم إجراء عملية استئصال جزء من كبده. وفي هذه المحنة، قرر الابن التضحية لإنقاذ حياة والده.

القرار الجريء

عبدالمجيد الغضبان لم يتردد للحظة واحدة في اتخاذ قراره. كانت لحظة فارقة، ولكن الحب العميق والوفاء لأبيه دفعاه نحو التبرع بجزء من كبده، على أمل أن يساعد هذا في شفاء والده.

الأب.. صديق الابن

للشاب الغضبان، والده ليس مجرد والد بل هو "الأخ، والصديق، وأقرب الناس إليه". يراه "نموذجًا للقوة والصمود، ولذلك فإن فرحته بزواجه لن تكتمل إلا بشفاء والده وحضوره في هذه المناسبة الخاصة". بحسب تصريحاته لـ"الوئام". يضيف: "إنه أبي، وهذا يكفي"

تكريم من الوطن

تم تكريم عبدالمجيد الغضبان بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظرًا لتضحيته الكبيرة ووفائه النبيل. يعتبر هذا الوسام علامة اعتزاز وفخر، لتظل الذكرى حية في قلبه، وتعبيرًا عن أمله في شفاء والده وجميع مرضى المسلمين.

في ختام حديثه، توجه "الغضبان" بالشكر لصحيفة "الوئام" لدعمها المستمر للشباب السعودي.