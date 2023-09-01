6 انتصارات في الجولة الأولى من الموسم الجديد لبطولة اليد

حققت ست فرق انتصارات مهمّة في مباريات الجولة الأولى لبطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024.

والفرق المنتصرة هي: الجيل، وهجر، والفتح، والهداية، والسلام، والخويلدية.

نتائج المباريات

وأسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى من البطولة عن فوز الجيل على الثقبة بفارق هدف وحيد بواقع (24 - 25)، واستطاع هجر التغلب على النجوم (30 - 27)، وفاز الفتح على الجزيرة (30 - 27)، وانتصر الهداية على العمران (25 - 12)، وتفوق السلام على حراء (23 - 34)، وكسب الخويلدية نظيره الوطني (44 - 18).

اقرأ أيضًا.. 3 مواجهات في انطلاق الجولة الثانية من ممتاز اليد