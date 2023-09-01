مواعيد مباريات اليد في منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز

تقام 7 مواجهات، السبت، ما بين الساعة 1:00 مساءً والساعة 3:00 مساءً في منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2023 - 2024م.

ويستضيف الهلال على صالته في الرياض نظيره الحزم، ويلتقي الهدى مع النور على صالة نادي الخليج في سيهات، فيما يلعب الترجي مع الصفا على صالة الأول في القطيف، ويواجه المحيط نظيره الابتسام على صالة نادي الصفا في صفوى.

كما يلتقي القارة مع الوحدة على صالة نادي الروضة في الأحساء، ويواجه مضر نظيره الأهلي على صالة نادي النور في سنابس، وستقام الست مواجهات عند الساعة 1:00 مساءً، فيما تختتم مباريات الجولة على نفس الصالة في لقاء الخويلدية مع الخليج عند الساعة 3:00 مساءً.

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