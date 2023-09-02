ميركاتو تاريخي.. إنفاق أندية إنجلترا يتجاوز الـ2 مليار إسترليني

مع ختام فترة الانتقالات الحافلة بالنشاط من أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الصيف، كشف إجمالي حجم إنفاق هذه الأندية في سوق انتقالات اللاعبين عن "وتيرة نمو هائلة، لا تصدق" في ثروة هذا الدوري.

وأشارت شركة "ديلويت" الشهيرة للخدمات المهنية والمالية إلى أن إجمالي حجم إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات هذا الصيف بلغ 2.36 مليار إسترليني.

واجتاز إجمالي الإنفاق حاجز الملياري جنيه استرليني للمرة الأولى في تاريخ سوق انتقالات أندية الدوير الإنجليزي، وذلك قبل الصفقات التي أبرمت أمس الجمعة، ومنها انتقال ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي مقابل 53 مليون إسترليني.

وصرح كالوم روس، المدير المساعد لمجموعة الأعمال الرياضية في "ديلويت" لوكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا)، بأن الأرقام تعكس نموا متسارعا بشكل هائل في ثروة هذا الدوري وحجم الانفاق في سوق الانتقالات.

ويوضح تحليل "ديلويت" أن سوق الانتقالات هذا الصيف حطم الرقم القياسي السابق لإجمال حجم إنفاق الأندية الإنجليزية على الانتقالات.

وكان الرقم القياسي السابق هو 1.92 مليار إسترليني، وهو ما تجاوزه الإنفاق في سوق الانتقالات هذا الصيف بنحو 440 مليون إسترليني.

وواصل نادي تشيلسي بقيادة مالكه تود بويهلي الانفاق ببذخ في سوق انتقالات اللاعبين؛ حيث تعاقد النادي مع لاعب الوسط مويسيس كايسيدو من برايتون مقابل 100 مليون إسترليني ومع المهاجم كريستوفر نكونكو من لايبزج الألماني مقابل 63 مليون إسترليني ومع كول بالمر من مانشستر سيتي أمس الجمعة مقابل 40 مليون إسترليني.

وتعاقد أرسنال خلال فترة الانتقالات مع ديكلان رايس قائد ويستهام بمقابل مالي مشابه لمقابل انتقال كايسيدو، كما أنفق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي 77 مليون إسترليني للتعاقد مع المدافع الكرواتي الدولي جوسكو جفارديول، فيما تعاقد توتنهام مع المهاجم برينان جونسون من نوتنجهام فوريست مقابل 5ر47 مليون إسترليني.

ويأتي إنفاق الأندية بهذا الحجم في سوق الانتقالات نظرا للسباق بين 8 فرق على الأقل في المسابقة على احتلال المراكز الأربعة الأولى.

ومن هذه الفرق، يبرز مانشستر سيتي حامل اللقب ووصيفه أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل وتوتنهام، وينضم إليهم فرق مثل برايتون.

وقال روس: "هناك منافسة مكثفة في هذا الدوري. توجد عشرة أندية أنفق كل منها أكثر من 100 مليون يورو، والأمر لا يقتصر على أندية القمة... أعتقد في الوقت الحالي أن أكثر من نصف أندية الدوري أنفقت أكثر مما كان إنفاقها في الموسم الماضي".

ويقترب إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات هذا الصيف من إجمالي ما أنفقته أندية الدوريات الكبرى الأخرى (إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا) مجتمعة.

ولكن الدوري الإنجليزي يواجه تحديا جديدا الآن مع بزوغ الدوري السعودي، الذي اجتذب لاعبين مثل نيمار وكريم بنزيمة ورياض محرز؛ حيث لحقوا بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل للنصر السعودي في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتقدم أندية الدوري السعودي عروضا ومرتبات مغرية، ولكن ليفربول الإنجليزي رفض عرضا من اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح مقابل 150 مليون إسترليني.

وقال روس: "هذه هي المرة الأولى منذ سوق الانتقالات في صيف 2016، التي تدخل فيها بطولة دوري بخلاف الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا) ضمن المراكز الخمسة الأولى في قائمة الأكثر إنفاقا بسوق الانتقالات".

وأوضح: "دخل الدوري السعودي إلى القائمة، وأعتقد أنه ثاني أكثر الدوريات إنفاقا في الوقت الحالي، حيث أنفق أكثر من 850 مليون يورو (728 مليون إسترليني)".

وأضاف: "كما أن الدوري السعودي أصبح مصدرا آخر للتمويل. أعتقد أن نصف إجمالي ما حصلت عليه أندية الدوري الإنجليزي من بيع لاعبيها هذا الصيف جاء من الدوري السعودي. ولهذا، سيوفر هذا التمويل الإضافي من أندية الدوري السعودي ومن الأسواق الأخرى في مختلف القارات دعما لأندية إنجلترا يساعدها في تحقيق أهدافها بسوق الانتقالات".

ويستمر سوق انتقالات اللاعبين مفتوحا حتى يوم الخميس المقبل، وأشار روس إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد عدة صفقات أخرى.