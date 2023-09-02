غضب في إيطاليا بعد قتل الدُبة “أمارينا” المهددة بالانقراض

تعرضت دُبة بُنية مهددة بالانقراض للقتل برصاص رجل قرب سان بينيديتو دي مارسي في أبروتسو (وسط إيطاليا).

الحادث دانه ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان.

وكانت الدُبة "أمارينا" واحدة من الدببة البنية الأكثر شعبية في حديقة أبروتسو الوطنية، وغالبًا ما يتم تصويرها وهي تتنزّه مع صغارها.

أطلق النار بدافع الخوف

ووفقًا لإدارة الحديقة التي دانت الحادث ووصفته بـ "الخطير للغاية"، حُددت هوية الرجل الذي أطلق النار على الدُبة.

وقال الرجل الذي أطلق النار على الدُبة (56 عامًا) للشرطة، إنه أطلق النار بدافع الخوف عندما دخلت "أمارينا" أرضه قرب بلدة سان بينيديتو دي مارسي، خارج منطقة الحديقة.

لم تتسبب بأي مشكلة للبشر

وقالت إدارة الحديقة إن أمارينا "لم تتسبب بأي مشكلة للبشر على الإطلاق ولا شيء يبرر إطلاق النار عليها".

وكانت هذه الدُبة واحدة من بين 60 دبا بنيا في الحديقة الوطنية، ويجري البحث حاليا عن شبلَيها.

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وقالت منظمة الصندوق العالمي لحماية الطبيعة في إيطاليا في بيان إن نفوق أمارينا "يمثل ضربة قوية تقلل من فرص بقاء هذه الدببة" المهددة بالانقراض.

وأشارت المنظمة إلى أنها تدرس إقامة دعوى مدنية على مطلق النار.